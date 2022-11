Regionale Prinsen Carnaval stellen zich voor

Zoals gebruikelijk is de Elfde van de Elfde de dag dat de Prinsen Carnaval zich aan het publiek tonen. Het Faantelaand (Raamsdonksveer) heeft in de persoon van Bert-Jan van Groezen een nieuwe prins: Prins Bertus d'n Leste.

Tijdens het evenement Prinseroile Oep de Kiosk is de oude prins Jacobus d'n 26e afgetoigd en is de nieuwe prins onder het toeziend oog van zijn Raad, Regelérs, Jeugdprins, bestuur en vele toeschouwers gepresenteerd.

Ook in het Kielegat (Breda) en in Kaaiendonk (Oosterhout) was het vrijdag feest. Op de Grote Markt in Breda gaf Prins Arie d'n Irste rond 17.00 uur het startschot en in Kaaiendonk werd Tom Rademakers (37) uit Oosteind gelanceerd als de nieuwe prins. Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus XV wordt gesecondeerd door de nieuwe nar Maaike Caron (28) uit Oosterhout.

In Baarle-Nassau werd Prins Johannes D'n Irste is voor de tweede keer prins van het Smokkelgat, geflankeerd door hofdames Nele en Daisy. cv de Grenszuukers ging in kroegentocht de hoogheid voorstellen in alle cafés.

Een van de eerste officiële verrichtingen van de prins was het kronen van prinses Daniëlle van soos Stuif Es In. Haar hofdame Kristel, pliessie Alexander en nar Monique werden voorzien van een hoofdtooi.

Erik van Campen werd in Prinsenbeek Prins Franciscus de Zevenvijftigste van Boemeldonck. Hij is al vele jaren lid van cv De Waaipaolen en is in het dagelijks leven conciërge op de basisschool St. Joseph in Breda. Zijn vader was in 1966 Prins Carnaval in Snerkersdurp.

Prins Franciscus de zevenenvijftigste (LVII) wordt begeleid door de hofdames Amy van den Bliek en Denise van den Berg.