Breda in de spotlights bij feestelijk verlichte Haven

Het idee is afkomstig van ondernemer Gaston Creemers. "Mensen maken foto's van de mooi verlichte Haven. Als ze hun foto's bijvoorbeeld op Facebook zetten, zie je een mooi tafereel, maar het is voor anderen niet duidelijk in welke stad dit fraaie uitzicht te zien is. Met de verlichte letters van Breda van 2 meter hoogte valt dat niet te missen. Het is goede promotie voor de stad."