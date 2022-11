Auto crasht bij politie-achtervolging en vliegt in brand in Breda, bestuurder aangehouden

Bij een politie-achtervolging is een auto gecrasht en in brand gevlogen. Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Rithsestraat in Breda. Hierbij raakte de 23-jarige bestuurder uit Etten-Leur lichtgewond.

Een paar uur eerder crashte ook in Eindhoven een auto bij een politieachtervolging. Daarbij botsten twee inzittenden tegen de gevel van een huis aan de Bisschopsmolen. De politie hield een dertigjarige man uit Eindhoven en en veertigjarige man aan. Eén van hen raakte bij de botsing gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Bloedstollende achtervolgingen, ze zitten in elke spannende politiefilm. Maar dus ook in het echte leven scheuren agenten achter verdachten aan, niet zonder gevaar voor eigen leven. "Soms moet ik als officier van dienst zeggen: 'Stop! Het wordt te gevaarlijk'", legde leidinggevende Wim Bastiaansen (56) van het Operationeel Centrum (OC) van de politie Zeeland-West-Brabant eerder aan BN DeStem uit. De agent die achter de auto in Breda aanzat, wilde de bestuurder aanhouden omdat hij mogelijk zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De automobilist negeerde een stopteken waarna de politie een achtervolging inzette. Tijdens de achtervolging stopte de auto even om een bijrijder uit te laten stappen. Minutenlang reed de verdachte met hoge snelheid door de stad totdat het rond 2.00 uur op de Rithsestraat misgaat. De bestuurder gaat veel te hard door de bocht waardoor hij eerst tegen een hek en daarna tegen een boom aan rijdt. De agent maakte een noodstop maken en kwam naast de auto tegen een berg zand tot stilstand. Nadat de auto tot stilstand is gekomen, liep agent op de bestuurder af. Hij zat versuft achter het stuur en werd door de agent uit zijn auto gehaald. Daarna vloog de auto in brand. Bij de klap raakte de bestuurder gewond aan zijn rug. De brandweer en een ambulance werden opgeroepen en kwam naar de plek van het ongeluk. De brandweer bluste het vuur, maar de auto bleek niet meer te redden en brandde volledig uit. Ook de politieauto raakte door de brand beschadigd. Nadat de bestuurder door het ambulancepersoneel is behandeld aan zijn verwondingen , hield de politie hem aan. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten waaronder het rijden met een ingevorderd rijbewijs, het negeren van een stopteken, gevaarlijk weggedrag en het rijden onder invloed. Hij weigerde mee te werken aan een alcoholtest. De bijrijder, die tijdens de achtervolging uitstapte, werd aangesproken door agenten. Volgens de politie is hij geen verdachte. Een spectaculaire politieachtervolging vanuit Vught met als gevolg een flinke crash op de A12 bij Zoetermeer. Het speelde zich in de zomer 2021 af, maar de politie maakt de beelden van de achtervolging donderdag pas openbaar. "Voertuig geramd na achtervolging." Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen