Dit is het programma tijdens Elfde van de Elfde in Breda

Na twee magere jaren staat er eindelijk weer een volwaardig carnavalsseizoen voor de deur - zo is de hoop dan toch. Breda verwelkomt de nieuwe prins weer in de buitenlucht en ook omliggende plaatsen presenteren deze week hun leutvorst. Wat staat er waar op het programma?

Kielegat (Breda)

Elluf Elluf begint in ut Kielegat vrijdag om 16.11 uur onder de bomen van de Grote Markt. Om 17.11 uur zal de Prins van ut Kielegat op het podium verschijnen.

't Aogje (Princenhage)

De nieuwe Prins van 't Aogje wordt zaterdag om 20.00 uur bekendgemaakt op de Haagsemarkt. Alle kinderen met hun ouders zijn vanaf 18.44 uur welkom om een lampion te maken op het terras van het Roode Hert. Daarna begint om 19.44 uur een lampionnen optocht. Daarna wordt om 20.00 uur de nieuwe Prins van 't Aogje bekendgemaakt.

Giegeldonk (Haagse Beemden)

De installatie van de Prins en gevolg gebeurt in Giegeldonk op zaterdag om 20.00 uur in buurthuis Gageldonk. Onder begeleiding van diverse kapellen.

Ginneken

De Baron van 't Ginneken wordt zondag 13 november om 14.11 uur bekendgemaakt op de Ginnekenmarkt. Daarna receptie in de achterzaal van Boerke Verschuren. Het is feest op de Ginnekenmarkt tussen 13.30 en 17.00 uur.

Boemeldonck (Prinsenbeek)

Vrijdag 11 november vanaf 20.30 uur is de Prinsenzitting in De Drie Linden, waarbij de nieuwe prins van Boemeldonck met zijn gevolg wordt gepresenteerd.

Bosuilendorp (Ulvenhout)

In de Flamingobar in Ulvenhout wordt vrijdagavond 11 november vanaf 19.11 uur de achttiende Prins van Bosuilendorp gepresenteerd. Vooraf is het eerst de beurt aan de Jeugdprins(es).

Baviaonenland (Bavel)

Aansluitend op de afscheidsreceptie van Prins Baviaon XVI bij café 't Karrewiel in Bavel, wordt vrijdag om 23.11 uur tussen de AH en 't Zijwieltje de nieuwe prins van Baviaonenland onthuld.

Totdenringen (Teteringen)

Naast het Blèrsikkenbal is zaterdag vanaf 20 uur in dorpshuis 't Web in Teteringen ook de bekendmaking van de Prins en zijn Raad van 11 en de onthulling van de Jeugdraad.

Struivenland (Alphen)

Prins Stibbe den Irste is voor het tweede jaar op rij prins van Struivenlaand. De Raad van Elf, hofdames en adjudant zijn afgelopen weekend al bekendgemaakt.

Haaikneuterslaand (Ulicoten)

Net zoals vorig jaar is Monique I prinses in Haaikneutersland. Op 11 november vindt vanaf 20 uur in de Kneut voor het eerst De Beruchte Biercantus plaats.

't Smokkelgat (Baarle-Nassau)

Carnavalsvereniging De Grenszuukers maakt vrijdagavond vanaf 19 uur in Café Nova in Baarle-Hertog de prins bekend. Daarna volgt een kroegentocht.

Wagenberg (Erpelrooiersland)

De Erpelrooiers vieren de opening van het carnavalsseizoen met het feest 'Dun Opmaat' op vrijdag 11 november vanaf 20.30 uur in cultureel centrum Plexat.

Terheijden (Schraansersrijk)

De Schraansers onthullen hun nieuwe Prins of Prinses op vrijdag 11 november tijdens het feest Festivalaaf 2.0, vanaf 19.30 uur in De Gouden Leeuw.

Zundert (Banaonblussersrijk)

Niet in het weekend van 11-11, maar op zondag 27 november wordt tijdens de Klûntocht de raad van Banaonblussersrijk gepresenteerd.

Rijsbergen (Aopelaand)

Zaterdag 12 november wordt vanaf 19 uur het Songfestival gehouden in de Harmoniezaal van café Marktzicht. Daar wordt ook de prins van Aopelaand met zijn gevolg voorgesteld.

Achtmaal (De Gouwe Stad)

Bij café Den Tuur is zaterdagavond 12 november vanaf 19 uur het Novemberfest, waar cv De Goudpoepers de prins en raad van 11 presenteren.

Wernhout (Zaantaozelaant)

Voor de elfde van de elfde wordt het motto en prins of prinses bekend, op 11-11 is er geen programma.

Chaam (Bonenpikkerslaand)

Vanaf de elfde van de elfde is het drie dagen feest op het Marktplein in Chaam. Te beginnen met de 'Teenage Kickoff Carnavalsparty' op vrijdag, 'n fraai feest op het plein op zaterdag en de familiedag op zondag.