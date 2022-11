Meerdere vrouwen seksueel uitgebuit: vrouw en man opgepakt

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden die verdacht worden van mensenhandel. Ze zouden meerdere vrouwen (seksueel) uitgebuit hebben.

Op dinsdag 8 november hield de afdeling Vreemdelingenpolitie van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant een 25-jarige Rotterdammer aan. Op woensdag 9 november volgde een nieuwe aanhouding, toen een 26-jarige vrouw uit Raamsdonksveer zich zelf meldde op het politiebureau in Breda.

Het onderzoek naar de seksuele uitbuiting van een negentienjarig slachtoffer uit Rotterdam is al in maart 2022 opgestart. De vrouw kwam onder de aandacht van de politie na een prostitutiecontrole in Rotterdam. Al snel waren er signalen dat de vrouw uitgebuit werd.

In het onderzoek kwam naar voren dat er nog meer slachtoffers zijn. Een 34-jarige vrouw uit Amsterdam en een andere vrouw (20) uit Rotterdam werden ook slachtoffer van de aangehouden verdachten. Het gaat hier om kwetsbare vrouwen.

Uitleg van de politie over seksuele uitbuiting

Bij seksuele uitbuiting wordt iemand gedwongen om seksuele diensten te verlenen tegen betaling (in de vorm van geld of bijvoorbeeld in de vorm van kleding/voedsel). Het overgrote deel van de slachtoffers van deze vorm van uitbuiting is vrouw.

Onder seksuele uitbuiting vallen onder andere prostitutie, pornografie onder dwang en gedwongen seksuele dienstverlening in bars, hotels, kuuroorden, massagesalons en de entertainmentsector. Het kan gaan om seksuele diensten aan vreemden, of aan bekenden, bijvoorbeeld in het geval van gedwongen seks met vrienden van je partner.

Een bekende vorm van seksuele uitbuiting is uitbuiting door loverboys. Loverboys zijn vaak jonge mannen die zorgen dat het slachtoffer verliefd op ze wordt en afhankelijk van ze wordt en daarna wordt het slachtoffer misleid om betaalde seks te hebben.