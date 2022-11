Met deeltaxi boosterprik halen in Breda? Kan alleen maar ’s ochtends

Door personeelstekorten in de taxibranche kunnen Bredanaars alleen nog maar 's morgens met de deeltaxi naar een afspraak voor een coronavaccinatie worden gebracht.

Dit is het gevolg van een 'pragmatische overweging' die is gemaakt door de Regio West-Brabant, die verantwoordelijk is voor het laten rijden van de deeltaxi, en de GGD. Dat blijkt uit antwoorden die de Bredase SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk heeft gekregen van burgemeester en wethouders.

De socialiste had eerder opgevangen dat Bredanaars die met de deeltaxi naar een vaccinnatie-afspraak willen, dat alleen maar kunnen doen tot 13.00 uur. Een opvallende gang van zaken, constateerde het raadslid, dus kroop Verdaasdonk in de pen om het college te vragen hoe het zover heeft kunnen komen.

"Zoals bijna iedere branche heeft ook de taxibranche last van personeelstekorten'', is het antwoord van burgemeester en wethouders. "Hierdoor kwamen deeltaxiritten naar vaccinatieafspraken in een aantal gevallen te laat aan. Soms zelfs na sluitingstijd van de vaccinatie-locatie.''

Daarom hebben de Regio West-Brabant en de GGD, op basis van een 'pragmatische overweging', afgesproken dat dit soort ritten alleen nog maar tot 13.00 uur wordt gereden.

Overigens zitten de twee organisaties wel degelijk in hun maag met de hele gang van zaken. Volgens het college wordt er door hen gepraat over de mogelijkheid om de deadline te verplaatsen van 13.00 naar 'meer klantvriendelijke tijden' zoals 14.00 of zelfs 15.00 uur. "Binnenkort wordt duidelijk of dit haalbaar is'', aldus het college.

Wat 'binnenkort' is, dat wordt niet duidelijk gemaakt.