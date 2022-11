Een overleden persoon is maandag op de Brusselstraat in Breda gevonden. Het is onduidelijk waardoor de persoon is overleden, laat de politie Zeeland-West-Brabant weten.

De hulpdiensten kwamen met spoed, maar medische hulp mocht niet meer baten. De politie doet op dit moment onderzoek. Daarbij worden alle scenario's opengehouden. De politie zet schermen neer op de vindplaats. In verband met privacy maakt de politie nog niet bekend of het om een man of vrouw gaat. Nabestaanden worden eerst ingelicht.