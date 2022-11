Wederom moet het Berkenhofcollege in Breda de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Sibeliuslaan uitstellen. Nadat eerder de herfstvakantie niet werd gehaald, blijkt nu ook de Kerst te vroeg. "We hopen op de meivakantie."

Het is de zoveelste episode in het verhaal van het Berkenhofcollege en de zoektocht naar een nieuw pand. Jarenlang huisde de school voor speciaal onderwijs in een verouderd noodgebouw aan de Galderseweg. Dat was in 1980 gebouwd en had een uiterste houdbaarheidsdatum van 1990. In 2018 zat het Berkenhofcollege er echter nog steeds.

Dat was te zien: plafondplaten waren beschimmeld, raamkozijnen waren dichtgespijkerd en zonneschermen kapot. Nadat leraren de noodklok luidden, werd er een tijdelijke oplossing gevonden aan de Tuinzigtlaan. Sinds 2019 zit het Berkenhofcollege er in het oude pand van De Rooi Pannen. Dat stond leeg en zou uiteindelijk gesloopt worden.

Vertraging in de bouw

In januari dit jaar werd huisvesting gevonden aan de Sibeliuslaan, in het voormalige gebouw van BUas (voorheen NHTV). Dat moest verbouwd worden om klaar gemaakt te worden voor het speciaal onderwijs dat het Berkenhofcollege geeft. In de herfstvakantie zou het Berkenhofcollege moeten verhuizen, maar zoals zovele bouwprojecten lukt dat niet, zegt schooldirecteur Geert Besters.

"We hebben problemen met de aanlevering van bouwmaterialen, en met de beschikbaarheid van mensen", vertelt Besters. "Daarnaast waren digitale schoolborden jarenlang altijd op voorraad, maar dat is niet meer zo. Het gebrek aan bouwmaterialen zorgt echter voor de grootste vertraging."

Daarom zag Besters zich gedwongen om de verhuizing nogmaals uit te stellen, nu tot de meivakantie. "We kunnen moeilijk onze school twee weken dichtgooien om alles over te brengen naar de nieuwe locatie, we zijn gebonden aan de schoolvakanties."