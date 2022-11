Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand in de Kameelstraat in Breda.

De brand ontstond rond 02.50 uur. De auto is aan de binnenkant en aan de voorzijde uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer doet onderzoek.