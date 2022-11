De gemeente Breda wil het maximale leenbedrag voor de Starterslening verhogen. Daarmee kunnen jonge huizenkopers het verschil overbruggen tussen de prijs van het huis en hun maximale lening.

De starterslening is een extra hypotheek, bovenop die van de bank. Straks kan een jonge starter in Breda 50.000 euro lenen, nu is dat de helft. Wethouder Wonen, Arjen van Drunen: "We willen dat onze jongeren in Breda kunnen blijven wonen. Op dit moment is dat erg lastig. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen enorm gestegen."

Een voorwaarde om de starterslening te mogen krijgen was dat het huis niet meer dan 225.000 euro kostte. Ook die grens wordt verhoogd, naar 355.000 euro nu en vanaf 2023 405.000 euro.

De hoge hypotheekrente maakt kopen nog moeilijker, ziet wethouder Van Drunen. "Om starters met een lager of middeninkomen een betere kans op een eigen woning te bieden, moeten we ervoor zorgen dat de voorwaarden van de Startersregeling verruimd worden." Ook jonge huizenkopers die van buiten Breda komen kunnen aanspraak maken op de regeling.