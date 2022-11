Twee mannen (22 en 27) zijn in de buurt van Breda aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie in Wilrijk, een district van Antwerpen. Bij de explosie in de Pieter van Passenstraat liepen woensdagnacht een woning en enkele geparkeerde voertuigen in de omgeving schade op.

Afgelopen weekend was er ook een ontploffing in de Pieter van Passenstraat. Daarbij raakte een rijtjeshuis van een negentigjarige alleenstaande vrouw beschadigd. Na die aanslag plaatste de politie een camera recht tegenover de woning die nu is getroffen. Met hulp van die camerabeelden kon de politie in Nederland de twee verdachten bij Breda aanhouden, bevestigt het Antwerpse parket.

Het tweetal zat in een auto die door de politie op basis van de beelden kon worden onderschept. "De betrokkenheid van de twee inzittenden, twee Nederlandse mannen van 22 en 27 jaar, wordt volop onderzocht", aldus het parket. België zal Nederland om uitlevering van de verdachten vragen.

Volgens een buurman woont er een familie met drie kinderen in het huis dat woensdagnacht getroffen werd. "Het zijn teruggetrokken maar vriendelijke mensen. We hebben geen idee wie er achter de aanslag zit en waarom. Gelukkig is er niemand gewond geraakt en blijft het bij schade. Zelf ben ik niet bang, maar ik vind het wel heel erg voor die kinderen. Ik vind dat de daders wel lef hebben, omdat ze die aanslag voor de mobiele camera van de politie hebben gepleegd. Hopelijk vinden ze die mannen snel."

Een onderzoeksrechter buigt zich over de vernieling van een gebouw door ontploffing, inbreuk op de wapenwet en deelname aan een criminele organisatie. Ook wordt een mogelijke link met het drugsmilieu onderzocht.

In Antwerpen is al geruime tijd een drugsoorlog gaande waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn. Maandagavond is in Antwerpen in een voertuig met Nederlands kenteken een granaat en handvuurwapen aangetroffen. Twee mensen werden daarbij gearresteerd.