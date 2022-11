De Blind Walls Gallery, Podium Bloos, Theaterwerkplaats Tiuri, The100Hands en Zout kunnen in zowel 2023 als 2024 zeven ton subsidie van de gemeente Breda verdelen.

Het geld is bedoeld als steun voor de organisaties, zodat ze 'de komende twee jaar aan de slag kunnen met het ontwikkelen van beeldende kunst en vormgeving, dans en theater voor de inwoners van de stad en daarbuiten'.

Niet toereikend

In eerste instantie hebben twaalf culturele organisaties een aanvraag voor deze subsidie ingediend. "We hadden uiteraard graag alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen ondersteund, maar omdat het budget daarvoor niet toereikend is, hebben we keuzes moeten maken'', laat wethouder Marike de Nobel (Cultuur, GroenLinks) weten.

De organisaties die het wél gehaald hebben, voldoen aan enkele speciale voorwaarden. Zo moeten ze zijn gevestigd in Breda of samenwerken met een organisatie in deze gemeente. Verder moeten ze naast deze subsidie ook andere inkomstenbronnen hebben. Tenslotte moeten ze zich ook aan drie verschillende gedragscodes houden, op het gebied van boekhouding, arbeidsomstandigheden en diversiteit.