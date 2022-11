De 48-jarige taxichauffeur uit Etten-Leur die zondagochtend betrokken was bij de dodelijk aanrijding op de Lunetstraat is dinsdag aangehouden. Zander (23) uit Breda kwam daarbij om het leven.

De taxichauffeur reed zondagochtend rond 04.15 uur de 23-jarige Bredanaar aan op de Lunetstraat. De fietser raakte zwaargewond en overleed later op de dag in het ziekenhuis.

Na het ongeval deed de politie ter plaatse langdurig onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De taxichauffeur werd daarbij al kort gehoord. Ook werd zijn telefoon in beslag genomen.

In overleg met de officier van justitie is de chauffeur dinsdag aangehouden, zijn rijbewijs is ingevorderd. De verdachte is in verzekering gesteld.

In de binnenstad van Breda werd dinsdagavond een stille tocht gehouden voor Zander.