In de binnenstad van Breda is dinsdagavond een stille tocht gehouden voor Zander. De 23-jarige jongeman kwam zaterdagnacht om het leven na een ernstig verkeersongeval in de Lunetstraat. Het werd een waardige herdenkingswandeling met veel tranen en mooie opgehaalde herinneringen.

Voor aanvang van de stille tocht is op de Havermarkt goed te zien hoe populair Zander precies was. Meer dan 150 personen hebben zich hier verzameld bij het sociëteitsgebouw van studentenvereniging Maximus. Ook praeses Mathijs Busio is onder de indruk van de opkomst. "Ik denk dat Zander zelf niet zou geloven welke indruk hij hier in Breda heeft achtergelaten." Zelf herinnert hij het verenigingslid vooral als een sympathieke jongen die makkelijk benaderbaar was voor iedereen.

In het herdenkingsboek binnen in de sociëteit wordt Zander vooral omschreven als iemand met sterke verhalen waarmee je legendarisch goed kon stappen. "De hemel is weer een ster rijker, helaas alleen veel te vroeg", laat een andere vriendin weten.

Bezorger bewijst laatste eer

Tijdens de tocht van het centrum door de Schorsmolen richting de Lunetstraat klinken alleen nog de voetstappen en het geritsel van de laatste bladeren aan de bomen. Halverwege stapt ook een maaltijdbezorger af om de laatste eer te bewijzen. Bij het stuk berm tegenover café 't Hoekske vinden hierna de rituelen plaats zoals je die verwacht bij een herdenkingstocht. Mensen leggen bloemen neer, steken waxinelichtjes aan en geven elkaar een schouder om op te huilen.

Goede vriend Xavier Ketelaars is na afloop ook nog te emotioneel om een reactie te geven. De student zat samen met Zander vanaf dag 1 bij Maximus waar zij zich, samen met nog een kameraad, De Drie Musketiers van de Gouden Lichting noemden. Wel stuurt Ketelaars even later een e-mail waarin hij Zander omschrijft als een knuffelbeer eerste klas die zowel hield van Rock & Roll als Nederlandse klassiekers. "Zijn problemen waren plots geen problemen meer als je hem opbelde. De goedlachse man had zo zijn perikelen, maar je kon altijd op hem rekenen."