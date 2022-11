De naam Breda staat al zo'n duizend jaar als een huis, maar die van de kersverse zusterstad Lviv in Oekraïne is door de eeuwen heen nogal eens veranderd: Lviv, Lwów en Lemberg.

Dat heeft alles te maken met de rumoerige geschiedenis van de stad, die in 1256 zou zijn gesticht door koning Danylo van Galicië. Hij bouwde een kasteel en gaf dat de naam van zijn zoon Lev, wat 'leeuw' betekent.

Lev werd al snel Lviv en tot 1349 hoorde die nederzetting bij Oekraïne, wat 'grensland' betekent. Halverwege de veertiende eeuw veroverden de Polen de stad en noemden Lviv voortaan Lwów.

Dat duurde tot 1772, toen de stad onderdeel werd van het hoofdzakelijk duitstalige keizerrijk Oostenrijk-Hongarije en weer een nieuwe naam kreeg: Lemberg. Het was een multiculturele metropool waar onder meer de gaslamp is uitgevonden en waar de eerste elektrische tram van Europa heeft gereden.

Na de Eerste Wereldoorlog stortte het keizerrijk in en werd de stad weer Pools, tot aan de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's hebben toen bijna alle joodse inwoners vermoord, bijna een kwart van de bevolking.

In 1945 werd de grens van Polen naar het westen verlegd en kwam Lwów in de Sovjet-Unie te liggen om de Russische naam Lviv te krijgen. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 werd het weer Lviv. En dat is het, ondanks de inval van de Russen, nog steeds.

Tot het begin van deze oorlog telde Lviv zo'n 750.000 inwoners

Ook de andere zusterstad van Breda, het Poolse Wroclaw, heeft ervaring met de wispelturigheid van de geschiedenis. De stad kreeg in eerste instantie de naam Wratislawa, waarna Preslau, Breslau en uiteindelijk Wroclaw volgden. In de afgelopen duizend jaar was de stad Pools, Tataars, Duits, Boheems, Oostenrijk-Hongaars, Pools, Duits en sinds '45 weer Pools.

