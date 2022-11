Ruim een jaar lag de normaal gesproken zo drukke kruising tussen Iabc en de Leursebaan open. Tot dinsdagmiddag: wethouder Carla Kranenborg opende officieel de allereerste turborotonde van Breda.

Jarenlang was het vaste prik in de spits: aanschuiven in de lange rij met auto's op de Leursebaan, voor de kruising met Iabc. Door die drukte gebeurden er regelmatig ongelukken met fietsers. Het was voor hen een van de gevaarlijkste hindernissen op het snelfietspad tussen Breda en Etten-Leur.

"De kruising ligt op mijn looprondje", vertelt wethouder Kranenborg (mobiliteit, VVD). "Ik weet dus dat het erg druk is. Je hebt het doorgaande verkeer van Zevenbergen en Etten-Leur, het vrachtverkeer van het industrieterrein", somt ze op. "Die vrachtwagens draaien natuurlijk erg langzaam, waardoor je lang stond te wachten." Volgens Kranenborg zorgt de turborotonde ervoor dat de doorstroming beter wordt en dat de kruising voor fietsers bovendien veiliger is.

Fietstunnel

De opening van de rotonde is het sluitstuk van de aanpak van de kruising. In de zomer werd de fietstunnel bij de rotonde al geopend. Daardoor hoeven fietsers de weg niet meer over te steken. Aangezien die tunnel niet te steil mocht zijn, ligt de nieuwe turborotonde ruim 2 à 3 meter boven het maaiveld.

Het stadsbestuur gaf al in 2020 haar fiat voor de aanpassingen aan de kruising. Door de turborotonde en de fietstunnel zou het aantal ongelukken met fietsers met 80 procent moeten afnemen.

Een turborotonde is een rotonde met meerdere rijbanen, waarbij de automobilist voor de rotonde voorsorteert voor de richting waar hij heen wil. Eenmaal op de rotonde kan er niet meer van baan worden gewisseld. In Nederland zijn er circa vierhonderd turborotondes. Breda had tot nu toe alleen een 'partiële turborotonde', op de Kruisweide.