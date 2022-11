De Bredase Cyber Ambassadeurs hebben de Hein Roethofprijs gewonnen. Het is een landelijke erkenning voor het project waarbij bewoners van Breda worden geholpen om zich te beschermen tegen cybercriminelen.

De prijs is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid en door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) uitgereikt aan burgemeester Paul Depla.

Dertig opgeleid

De Cyber Ambassadeurs zijn een Bredaas idee en intussen zijn er al zo'n dertig opgeleid. Andere steden, waaronder Amsterdam en Utrecht, hebben het project intussen ook overgenomen.

Depla is 'trots dat de ambassadeurs worden beloond voor hun harde en belangrijke werk'. "Digitale criminaliteit komt steeds vaker voor en uit onverwachte hoeken. Te vaak laten we ons verrassen en worden we slachtoffer van digitale criminaliteit", aldus de burgemeester. "Onze Cyber Ambassadeurs kennen hun stadsgenoten en weten hoe zij het beste tips kunnen geven om deze verrassingen te voorkomen. Want zeker bij digitale criminaliteit is en blijft voorkomen het beste."

Gestart in 2019

Het project is in 2019 gestart, toen de gemeente Breda samen met de politie, het bedrijfsleven en hogeschool Avans de eerste Digitale Buurtambassadeurs hebben opgeleid. De Cyber Ambassadeurs bepalen zelf hoe ze de 20.000 euro van de Hein Roethofprijs gaan gebruiken.

Cybercrime staat intussen in de top drie van misdrijven waar de bewoners van Breda het meest mee te maken krijgen. Volgens een recent rapport van Depla heeft intussen een op de tien Bredanaars er mee te maken gehad.

Voor meer informatie over de Cyber Ambassadeurs: www.buurtpreventiebreda.nl