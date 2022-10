In het Mondiaal Centrum wordt donderdag 3 november een lezing gegeven over het verleden van machinefabriek Backer & Rueb aan de Speelhuislaan in Breda. Oud-werknemer en vakbondskaderlid Frans van der Grinten geeft een inkijkje in het bedrijf.

Machinefabriek Backer & Rueb/Machinefabriek ‘Breda’ (1860-1993) is een van de grootste industriële ondernemingen van Breda geweest. Gevestigd in de binnenstad en later in de Belcrumpolder, met in 1968 liefst 1800 medewerkers in dienst, was de fabriek eerst eigendom van de ondernemingen Electron en I.E.O in Breda. Sinds 1968 was Backer & Rueb onderdeel van de Rijn-Scheldegroep, in 1970 van Rijn-Schelde-Verolme.

Oud-werknemer Frans van der Grinten geeft een inkijkje in de ontwikkeling van het bedrijf en de Nederlandse industriepolitiek in de jaren 60 en 70. Die zou leiden tot de oprichting en ondergang van RSV en uiteindelijk ook van de machinefabriek.

Van der Grinten was van 1979 tot 1987 werkzaam bij Backer & Rueb, was or- en vakbondskaderlid en mede-initiatiefnemer en organisator van de langste bedrijfsbezetting uit de Nederlandse geschiedenis, die van Backer & Rueb.

Werknemers namen in 1983 de bedrijfsvoering over, terwijl de directie onder hoogspanning werkte aan het overlevingsplan van het bedrijf. Van der Grinten gaat in op de moed en het doorzettingsvermogen van gewone mensen, de betrokkenheid van de Bredase bevolking en politieke besluitvorming en intriges op nationaal en lokaal niveau.

De lezing is in het Mondiaal Centrum, Roland Holststraat 71 Breda, 3 november, 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen.