De fietser die zondagochtend vroeg in Breda zwaargewond raakte door een aanrijding met een taxibusje is later op de dag overleden in het ziekenhuis. Dat heeft de politie bevestigd. Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Breda.

Het ongeluk gebeurde rond 04.15 uur op de Lunetstraat in Breda. Meerdere ambulances en politie-eenheden, een traumahelikopter en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeval. Het slachtoffer werd afgedekt met een wit scherm en later onder begeleiding van een trauma-arts afgevoerd naar het ziekenhuis. De Lunetsstraat werd voor de hulpverlening en het onderzoek een lange tijd volledig afgesloten. hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Het taxibusje raakte flink beschadigd door de aanrijding.