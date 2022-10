Een 82-jarige voetganger uit Breda, die vrijdagavond zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk in Breda, is in het ziekenhuis overleden. Volgens de politie liep de man over de Zwijnsbergenstraat toen hij werd aangereden door een personenauto.

Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur. Hulpdiensten gingen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Een mobiel medisch team bestaande uit een trauma-arts, een verpleegkundige en een piloot ontfermde zich over het slachtoffer. "Hij is er ernstig aan toe", aldus een politiewoordvoerder vrijdagavond. Nadat het medisch team eerste hulp had verleend, werd het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij, kort na aankomst, aan zijn verwondingen overleden. De weg werd tijdelijk afgesloten vanwege het politieonderzoek naar de toedracht.