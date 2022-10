De rechtbank in Breda heeft het Openbaar Ministerie donderdag opdracht gegeven om te laten onderzoeken of paracetamol en cafeïne worden gebruikt in de tuinbouw. Een man die is opgepakt met een mengsel van 100 kilo van de twee stoffen beweert namelijk dat het voor planten was.

Het is 15 juli van dit jaar als een twintigjarige man uit Albanië bij Breda wordt opgepakt, omdat hij met een auto vanuit Vlaardingen naar België rijdt. Op de achterbank staan vijf grote boodschappentassen met in elk twintig zakken van een kilo met een mengsel van paracetamol en cafeïne. De man beweert dat het 'iets voor planten' is. De politie gelooft het niet en denkt dat het hier om amfetaminen gaat. De man belandt achter de tralies. Een week geleden blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut dat het geen drugs zijn. De man wordt meteen vrijgelaten, omdat er geen sprake meer is van drugssmokkel. Mix voor heroïne Donderdag vraagt de officier van justitie de rechtbank om het verwijt aan te mogen passen. Geen drugssmokkel, maar het voorbereiden van drugshandel. Ze vermoedt dat de man stoffen vervoerde die worden gebruikt als versnijdingsmiddel voor heroïne. Door heroïne te mixen met cafeïne en paracetamol, kan je per kilo meer geld verdienen. De rechtbank staat het toe. Advocaat Joost Loevendie vraagt de rechter echter ook om de uitspraken van zijn cliënt te staven. En dat staat de rechtbank ook toe. Het NFI zal daarom antwoord moeten geven op de vraag: Worden de aangetroffen stoffen in deze combinatie ook toegepast als groeimiddel, gewasbeschermingsmiddel of anderszins in land- of tuinbouw en zo ja: is dit de gebruikelijke toepassing en op welke schaal vindt dit plaats? Het antwoord kom waarschijnlijk voor 2 februari. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.