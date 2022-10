Voetballer Pablo Marí moet vrijdag een operatie ondergaan. De voormalige verdediger van NAC Breda, die momenteel op huurbasis speelt voor het Italiaanse AC Monza, raakte donderdag gewond bij een grote steekpartij bij een supermarkt in de buurt van Milaan. Hij werd in zijn rug gestoken, maar is buiten levensgevaar.

Een 47-jarige medewerker van de supermarkt overleefde de steekpartij niet. Marí en nog vier andere personen raakten gewond. De politie houdt een 46-jarige man verantwoordelijk voor de steekpartij. Hij stak wild om zich heen met een mes en is aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. De man zou volgens Italiaanse media psychische problemen hebben. Marí (29) wordt door Arsenal verhuurd aan Monza. Hij speelde tussen 2017 en 2018 als huurling van Manchester City 31 wedstrijden voor NAC Breda.