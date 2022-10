Geen nieuwe agrarische bedrijven, geen zonneparken en geen tuinbouwkassen. De natuur krijgt uitgebreid de ruimte in de Lage Vuchtpolder ten noorden van Breda. Wél blijft er ruimte voor een kinderopvang. Bovendien mogen de huizen groter worden.

Na dik drie jaar overleg, een reeks bezwaren en de daaruit voortkomende aanpassingen zijn burgemeester en wethouders van Breda klaar met het bestemmingsplan Buitengebied Noordoost. Daarin staat wat er in de Lage Vuchtpolder, maar ook delen van het buitengebied van Teteringen, voortaan wel en niet mag.

Als de raad met het plan akkoord gaat, dan staat straks zwart op wit dat er geen ruimte meer is voor nieuwe agrarische bedrijven in deze groene rand van de stad. Ook komt er een verbod op het uitbreiden van het aantal geiten in dit buitengebied.

Daar staat tegenover dat landbouwers en veehouders meer ruimte krijgen voor zogeheten 'niet-agrarische functies'. Dat kan bijvoorbeeld een boerderijwinkel of een speeltuin zijn, maar ook opslag, veetransport of het verhuur van landbouwwerktuigen.

Die ruimte wordt door het stadsbestuur nadrukkelijk geboden om te voorkomen dat er leegstand ontstaat op het platteland, maar ook om agrariërs de mogelijkheid te bieden om hun inkomsten aan te vullen.

Wat ook mag: een kinderdagverblijf aan het Bergse Pad, midden in de Lage Vuchtpolder. Milieuvereniging De Groene Koepel heeft daar eerder bezwaar tegen gemaakt, maar burgemeester en wethouders hebben dat ongegrond verklaard. De natuurclub vindt 'een kinderdagverblijf omgeven door veehouderijen, waaronder een geitenhouderij, geen goede ontwikkeling'. Het zou onder meer leiden tot een 'verhoogde kans op longontsteking'.

Het stadsbestuur is daarom te rade gegaan bij de GGD. Volgens de gezondheidsdienst 'zitten er ook veel positieve aspecten aan een kinderopvang op een agrarisch bedrijf'. "Uit dit advies blijkt dat er niet direct risico's zijn voor de volksgezondheid", constateert het college. Waarna het bezwaar van De Groene Koepel ongegrond is verklaard.

Ook een specifiek bezwaar van landbouworganisatie ZLTO is door het college terzijde gelegd. De agrariërs kwamen met het voorstel om de maximale hoogte van windmolens bij boerderijen te verhogen van zestien naar dertig meter.

Belangrijke bijdrage

In combinatie met zonnepanelen zouden de windmolens 'een belangrijke bijdrage leveren aan het energieneutraal maken van een agrarisch bedrijf'. Maar burgemeester en wethouders willen hierover niets vastleggen in het bestemmingsplan. De impact op de omgeving is te groot. Als er al een plan komt voor zo'n twee keer zo hoge windmolen, dan wordt dat 'per geval beoordeeld'.