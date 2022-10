Drie jaar na de laatste editie kunnen wandelaars en hardlopers zaterdag 5 november weer meedoen met een het verlichte wandel- en hardloopevenement LEDS GO! Breda. Nieuw is de locatie, golfpark De Haenen in Teteringen.

De vijfde editie van LEDS GO! Breda voert de deelnemers over het terrein van het Teteringse golfbaan en het nabijgelegen bos. De route, die wordt geheel verlicht wordt met lampjes, beslaat 2,5 kilometer. Deelnemers aan de 5 kilometer (wandelen of hardlopen) lopen dus twee rondes, deelnemers van de 10 kilometer (hardlopen) gaan vier keer rond.

Het evenement is een initiatief van een groep leden van Lions Quatro Breda en wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren. De opbrengst is voor een goed doel, dit jaar is dat de Stichting Zomerkampen Breda. Die stichting organiseert betaalbare vakantiekampen voor kinderen uit Breda en omgeving, waarbij ook ruimte is voor kinderen met een lichte beperking of gedragsproblemen.

Warming-up

LEDS GO! Breda begint zaterdag 5 november met een warming-up om 18 uur, een kwartier later gaan de hardlopers van start en vervolgens vertrekken de wandelaars. Meer info en inschrijven: ledsgobreda.nl.