Een 62-jarige vrouw is zaterdagochtend beroofd van haar tas in het Valkenbergpark in Breda. Een 54-jarige man is aangehouden als verdachte.

Twee mannen reden rond 10.30 uur op een scooter langs de vrouw in het park, waarop een van hen haar tas te pakken kreeg en deze meenam. Camerabeelden van de gemeente legden het incident vast. De bestuurder van de scooter werd door de politie herkend. Terwijl de politie onderweg was naar het adres van de verdachte, kwam er een melding binnen van een conflict op het Oranje Nassauplein. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten de desbetreffende verdachte op zijn scooter aan. Hij werd direct aangehouden. De andere bestuurder is nog niet aangehouden, daar doet de politie nog onderzoek naar.