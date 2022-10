Een 31-jarige man uit Breda belandde zaterdagavond vanuit een rijdende bestelbus op het wegdek van de Bredaseweg bij Rijsbergen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde rond 22.35 uur. Vlak daarna reed een automobilist over de Bredaseweg, ter hoogte van Rijsbergen, en zag een stilstaande auto op de weg staan. Naast de auto lag het slachtoffer gewond op het wegdek.

De politie, een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen. De 34-jarige vriendin van het slachtoffer, die ook in de auto zat, is volgens de politie aangehouden omdat er nog veel onduidelijk is over het incident.

Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer uit de rijdende bestelbus is geraakt en wie achter het stuur zat. De Bredaseweg werd tijdelijk afgesloten voor politieonderzoek. Ook spraken agenten meerdere getuigen.