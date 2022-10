Een auto is zaterdagochtend in brand gevlogen op een parkeerplaats aan de Kikvorsch in Vught. Zover bekend raakte niemand hierbij gewond.

De brand ontstond rond 10.50 uur aan de voorzijde van het voertuig. De auto met Duits kenteken stond in de buurt van voetbalvereniging Zwaluw en Real Lunet. Er zat niemand in. De eigenaren van de auto zouden de auto daar naar verluidt geparkeerd hebben om vervolgens met motoren rond te rijden in de omgeving. Omdat de brand aan de voorzijde van de auto woedde, vatte ook de struik waar het voertuig tegenaan stond vlam. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversprong op een aanhanger die naast de auto geparkeerd stond. Een bergingsbedrijf voerde de auto af. De precieze oorzaak van de brand is niet bekend. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda