Niet elk bouwplan in Breda hoeft te voldoen aan de doelstelling dat minstens 30 procent van de woningen in de categorie sociale huur valt. Daar is niet iedereen het mee eens, dus klinkt de roep om een 'villaverbod op kleine kavels'.

,,Woningcorporaties zitten niet te wachten op drie woningen ergens in de hoek van een postzegelplan.’’ Wethouder Arjen van Drunen (Wonen, PvdA) legt nog één keer uit waarom niet elk bouwplan voldoet aan het 30-40-30-principe, oftewel dertig procent sociaal, veertig procent middelduur en dertig procent vrije sector.

Want ook het project om zestien huizen te bouwen aan de Heikantsestraat in Prinsenbeek voldoet niet helemaal aan die doelstelling, al is een deel van de nieuwe woningen bestemd voor starters.

,,Maar ik ken geen starters die dit kunnen betalen’’, zegt SP-raadslid Michel Verschuren tijdens een vergadering van de raad. Waarom komt er niet meer sociale huur op het voormalige weilandje in Prinsenbeek, wil hij weten: ,,Want we kampen met een enorme wooncrisis, zeker in de dorpen.’’

Daarom komt de socialist met een tijdelijk ‘villaverbod’ voor kleine kavels, ‘zonder dat we ons laten leiden door winstbejag van ontwikkelaars en investeerders’. Wat Verschuren betreft moeten er in plaats van ‘villa’s’ zo veel mogelijk woningen worden gebouwd.

Verschuren krijgt steun van Tristan Schonis (Partij voor de Dieren): ,,Sinds ik in de raad zit heb ik nog nooit een plan gezien waarbij de 30-40-30-doelstelling is gehaald.’’

Daar blijft het bij. ,,Als u de illusie heeft dat er vanaf nu alleen nog maar projecten komen die voldoen aan die doelstelling, dan ga ik u uit de droom helpen’’, zei wethouder Van Drunen. Dat deed hij door uit te leggen dat woningcorporaties niet zitten te wachten ‘op drie woningen in de hoek van een postzegelplan’.

Bovendien wil de wethouder dat er ruimte blijft voor agrariërs die stoppen met hun bedrijf en daarvoor in de plaats een grotere woning willen bouwen. ,,Dat betekent ook meteen weer minder CO2’’, aldus Van Drunen.

Hij krijgt steun van onder meer Breda Beslist-fractievoorzitter Peter Vissers: ,,Een villaverbod gaat te ver, het gaat juist om een goede mix van woningen.’’

Wethouder Van Drunen benadrukt dat het nooit de bedoeling is geweest dat elk individueel bouwproject voldoet aan de 30-40-30-doelstelling. Het gaat er volgens hem juist om dat deze norm op den duur terug te zien is in de cijfers voor de hele stad.

Dat had Verschuren overigens kunnen weten. Bijna een jaar geleden kreeg hij een vergelijkbaar antwoord op ongeveer precies dezelfde vragen.