In het buitengebied van Prinsenbeek is dinsdagochtend brand ontstaan in een hooischuur van zo'n driehonderd vierkante meter. De hooischuur is van Melkveehouderij Vincenten aan de Brielsedreef en is volledig verloren gegaan. Meerdere kalveren die in de schuur stonden, zijn om het leven gekomen.

Het is nog onduidelijk om hoeveel dieren het exact gaat. Een brandweervoorlichtster durft het niet precies te zeggen. Volgens de schoondochter van de boer, Nathasja Vincenten, stonden er ongeveer twintig kalfjes in de schuur. Een deel hiervan kon door de eigenaars en omwonenden nog wel levend naar buiten gehaald worden. De kalveren ademden echter veel rook in. Ze is bang dat maar vijf van de beesten het gaan redden.

Vincenten kwam na de melding van de brand direct naar de boerderij toe. Het vuur ontstond om ongeveer 10.30 uur en greep al snel om zich heen, mede omdat er veel hooi en stro in het gebouw lag. Al snel hingen er grote rookpluimen boven de schuur. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sprak dan ook direct van een grote brand.

Schuur moet gesloopt worden

De brandweer kwam ter plaatse met drie brandweervoertuigen, een schuimblusser en extra watertransport. Van alle vier de kanten werd geblust. Water werd gehaald uit de nabijgelegen Kuil in Prinsenbeek. Op die manier kan de brand aardig tegengegaan worden. Om het vuur helemaal uit te blussen moest de schuur echter gesloopt worden, werd rond 12.30 uur beslist. Enkel het karkas stond op dat moment nog overeind.

Het blussen duurde daarna nog een paar uur. "Om ervoor te zorgen dat de brand niet opnieuw oplaait, moet alles in de schuur zorgvuldig gecheckt en natgemaakt worden. Tijdens het sloopwerk kan de rook iets in hevigheid toenemen. De rook trekt over Prinsenbeek en Breda-West richting de Belgische grens. Sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit in geval van overlast", meldde de Veiligheidsregio.

Ontstaan

Volgens de Officier van Dienst van de brandweer is de brand ontstaan in een mengvoedermachine. De eigenaar van het melkveebedrijf zag dit toen hij deze ging aanvullen met voer. Nog voordat ingegrepen kon worden, vloog ook het stro en voer in brand. Een paar machines zijn nog uit de schuur naar buiten gereden.

Sylvia Vincenten, melkveehoudster bij het bedrijf, is aangeslagen als ze spreekt over de ravage. "We weten nog niet hoe groot de schade is", zegt ze geëmotioneerd. "Maar we zijn enorm geschrokken omdat we zo betrokken zijn bij de dieren."