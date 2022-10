Twee auto's zijn gebotst op de kruising van de Westerhagelaan met de Elleboog in Breda. Daarbij raakte een man gewond. Hij is door de brandweer uit zijn auto gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond rond 12.45 uur plaats. Na de botsing kwam één auto tot stilstand tegen een boom. De andere auto strandde op de kruising. Het is onduidelijk wat er misgegaan is. De politie doet onderzoek, mede daarom was het kruispunt een tijd dicht.