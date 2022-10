Een man die nog veertien dagen gevangenisstraf tegoed heeft is vrijdagmiddag aangehouden in het Speelbos van het Mastbos in Breda. Hij had zich in een hutje verscholen. "Dit is waar wij zoal tegenaan lopen", vertelt Aris van Sprundel, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij Staatsbosbeheer.

Van Sprundel ontving een melding van een 'zwerver-achtig type in het Speelbos'. Bij aankomst zat de man in een van de hutjes waar kinderen normaliter in spelen. "Dat willen we natuurlijk liever niet hebben." De man stond volgens de politie gesignaleerd en zou nog veertien dagen in de gevangenis moeten zitten. Bovendien moest hij zich melden voor een DNA-controle. De politie heeft hem aangehouden op de Bouvignedreef en overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Waarom de man nog twee weken vast moet zitten is niet bekend.