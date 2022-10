Cybercrime staat definitief in de top drie van misdrijven waar bewoners van Breda het vaakst de dupe van worden. Intussen heeft al een op de tien inwoners met een of andere vorm van onlinemisdaad te maken gehad.

Onlineoplichting, onlinefraude en hacken. Dat is waar de meeste Bredase slachtoffers van cybercriminelen mee te maken krijgen.

Dat blijkt uit het laatste Veiligheidsbeeld dat burgemeester Paul Depla naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin staat bovendien dat de Bredanaar in vergelijking tot bewoners van andere steden relatief vaak het doelwit is van cybercriminelen. Het gaat dan vooral om inwoners van de wijken Kroeten, IJpelaar, de binnenstad en het Valkenberg.

Volgens Depla zijn er tot 1 oktober 777 cybermisdrijven gemeld: "Daarmee is dat een van de vaakst voorkomende misdrijven." Het gaat dan vooral om zaken als phishing en fraude met WhatsApp of onlineverkoop. Een veel kleiner aantal Bredanaars heeft laten weten dat ze het slachtoffer zijn geworden van bedreigingen en intimidatie via het internet.

Uit het Veiligheidsbeeld van de burgemeester komt naar voren dat de gemiddelde gedupeerde net iets vaker van een gemiddelde leeftijd van 40 tot 49 jaar heeft en gemiddeld opgeleid.

Corona is nu echt voorbij en dat is te zien in een toename van het aantal autoinbraken, fietsendiefstallen en zakken dat wordt gerold. Ook zijn er meer meldingen van overlast door alcohol en drugs, maar minder van jeugdoverlast.

Verder lijkt het er volgens Depla op dat de criminaliteit in Breda zich stabiliseert. "Dit geldt voor woning-, schuur- en bedrijfsinbraken, autodiefstallen en geweldsmisdrijven", aldus de burgemeester. "In de eerste negen maanden van 2022 kwamen fietsdiefstal, cybercriminaliteit en geweld het vaakst voor. Deze top drie was ook in 2020 en 2021 hetzelfde."