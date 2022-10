Koning Willem-Alexander komt op 8 november naar Breda voor de heropening van het Kasteel van Breda. Na een renovatie van drie jaar is het renaissance-kasteel van de KMA brandveiliger, duurzamer, gerenoveerd en fris gestukt.

Koning Willem-Alexander heropent dinsdagochtend 8 november het Kasteel van Breda. In de afgelopen drie jaar zijn de eerste en tweede verdieping en de zolder van het Kasteel van Breda van de KMA flink opgepoetst, gerenoveerd en brandveilig en duurzaam gemaakt.

Bijzondere historische elementen zoals de grote zaal en allerlei ornamenten en trappen hebben een grote onderhoudsbeurt gehad en zijn beter zichtbaar gemaakt. De ruimtes op de begane grond zijn nog niet aangepakt. De renovatie kost miljoenen. De kosten komen volledig voor de rekening van Defensie. De hoogte van het bedrag blijft geheim.

Het Kasteel van Breda biedt sinds 1828 onderdak aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Hier worden de toekomstig officieren (cadetten) voor de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee opgeleid. Jaarlijks studeren ongeveer 350 officieren af aan de KMA. Tijdens de heropening staan onderwijs en vorming van de toekomstig officieren centraal.

'De Koning spreekt onder meer met cadetten over tradities en hun ervaringen in de opleiding. Daarnaast geeft het Rijksvastgoedbedrijf een rondleiding over innovatieve aanpassingen die zijn gemaakt in het historische kasteel', zo staat op de website van het Koninklijk Huis.

Het Kasteel van Breda was vanaf de 15e eeuw eigendom van het Huis Nassau. In 1828 schonk Koning Willem I het kasteel aan de Koninklijke Militaire Academie.