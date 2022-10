Als er in Breda senioren- of studentenwoningen beschikbaar komen, dan worden ze vrijwel altijd verhuurd aan iemand uit die doelgroepen. Alleen wanneer er echt geen interesse is uit die kringen, dan wordt zo'n woning aan een ander aangeboden.

Het idee dat er om de haverklap bejaardenwoningen worden verhuurd aan bijvoorbeeld jonge gezinnen klopt niet. Dat wil zeggen, burgemeester en wethouders van Breda 'herkennen zich niet in het beeld dat er veelvuldig sprake zou zijn van mismatchen'.

Dat schrijft het college in een brief aan CDA-gemeenteraadslid Christine de Moor. Die had eerder dit najaar contact met bewoners van enkele 'seniorenhofjes' in Breda. Daar kreeg de christen-democrate te horen dat ze zich zorgen maken over de komst van nieuwe buren die niet bij hun leeftijdscategorie passen.

Daarom wilde De Moor weten of dit gevoel terecht is. Dat is niet het geval, laat het stadsbestuur weten. Wanneer woningen voor een specifieke doelgroep zoals senioren en studenten te huur komen te staan, worden ze eerst aan deze doelgroepen aangeboden.

"Het lukt vrijwel altijd om de juiste match te maken tussen woning en doelgroep", aldus het college. "In het enkele geval waar dat niet lukt omdat er geen interesse is, wordt de woning aan een andere doelgroep aangeboden."

De Bredase woningcorporaties kennen wel een soort hiërarchie bij het toewijzen van seniorenwoningen aan mensen die binnen die categorie vallen. In eerste instantie krijgen woningzoekenden met een 'extra hulpvraag' zoals een Wmo-indicatie de kans om te reageren. Volgens het college zijn dit 'bijna altijd 55+ers '. Daarna krijgen alle 55+ers zonder hulpvraag een kans, gevolgd door de categorie 50-54 jaar, 45-49 enzovoort.

Pas wanneer uit al die categorieën geen reactie komt, komen 'regulier woningzoekenden' aan de beurt.