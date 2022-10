Avans Hogeschool is opnieuw gewaardeerd met een nummer 1-notering in de Keuzegids hbo. Het is het elfde jaar op rij dat Avans de lijst van grote hogescholen in Nederland aanvoert.

Met name de sfeer bij de opleidingen en de deskundigheid van de docenten oogsten lof onder studenten. Daarnaast heeft Avans Hogeschool, met opleidingen in Breda, Tilburg en Den Bosch, ook veel oog voor het welzijn van studenten. "We werken hard en toegewijd, van roosteraar tot lector: we doen ons werk voor de student", aldus Sarah Wilton, lid van het College van Bestuur. De nodige veranderingen Bestuursvoorzitter Philippe Raets is trots dat het Avans Hogeschool is gelukt de hoge waardering ook in de coronajaren vast te houden. "Zeker gezien de transitie waarin we zitten, met de nodige veranderingen in ons onderwijs en onze organisatie." Eigen leerroute Daarmee doelt Raets op Ambitie 2025 waar de hogeschool naartoe werkt. Studenten krijgen meer flexibiliteit om hun eigen leerroute samen te stellen, passend bij hun persoonlijke leerwensen. Ook is er steeds meer aandacht voor de beroepspraktijk, door nauwere samenwerking met bedrijven en organisaties.