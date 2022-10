Stichting Leergeld Breda krijgt meer aanvragen van ouders die de spullen voor hun schoolgaande kinderen niet kunnen betalen. Tot en met september zijn er al ongeveer 1000 aanvragen gedaan, vorig jaar in het hele jaar ongeveer 850.

Wat de stichting opvalt, is dat meer gezinnen die te veel verdienen voor een BredaPas in de problemen komen, zegt Caroline Feliks, coördinator van Stichting Leergeld Breda. "We krijgen meer aanvragen van mensen die boven die BredaPas-norm zitten."

Ouders komen in de knoop door de hoge energierekening. Ze hebben in veel gevallen de energietoeslag van 800 euro gekregen, maar de tweede storting van 500 euro laat nog op zich wachten, zegt Feliks. "En straks krijgen deze mensen in november en december net als iedereen 190 euro per maand, maar nu moeten ze wat."

Iemand met een BredaPas heeft sowieso recht op hulp van Stichting Leergeld Breda. "Bij mensen die dat niet krijgen moeten we gaan rekenen. Wat is het besteedbaar inkomen?", zegt Feliks. Daarom duren die aanvragen iets langer. De stichting steunt gezinnen waarbij niet genoeg geld is om spullen te kopen die nodig zijn voor school. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een laptop, fiets of rekenmachine.