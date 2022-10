De bestuurder van een motor en zijn bijrijder zijn woensdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de A16. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht vanaf de afrit bij Hazeldonk.

De hulpdiensten werden rond 23.30 uur gealarmeerd vanwege het motorongeluk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze is uiteindelijk niet geland.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de motorrijder vermoedelijk de macht over het stuur verloor, waarna een valpartij volgde. De Belgische bestuurder (30) en Franse bijrijder (28) droegen volgens de politie allebei wel een helm, maar geen speciale motorkleding.

In het ziekenhuis is bloed afgenomen om te onderzoeken of er mogelijk sprake is van alcohol- of drugsgebruik. Verder wordt nog gecheckt of de motorrijder in het bezit was van een geldig rijbewijs. Vanwege brokstukken op de weg raakte een auto beschadigd na het ongeval. De wagen liep alleen blikschade op en kon weer verder rijden. De motor moest worden afgevoerd.