De Reddingsbrigade Breda is het afgelopen seizoen tweehonderd keer in actie gekomen bij de Asterdplas en de Galderse Meren. De hulpverleners hebben zich vooral beziggehouden met het behandelen van wespensteken.

De redders zijn van begin mei tot eind september actief geweest bij de recreatieplassen. Het leeuwendeel van de werkzaamheden bestond uit het verlenen van eerste hulp bij kleine ongevallen.

Het ging daarbij vaak om schaafwonden, maar vooral om insectenbeten. Met name bij de Galderse Meren zorgden wespen deze zomer voor veel overlast. Uit de jaarlijkse evaluatie van de brigade blijkt dat er zelfs twee keer een ambulance is gebeld vanwege een allergische reactie op een wespensteek.

Verder moesten er ziekenwagens aanrukken voor zes andere ongevallen. Ook heeft de brigade geholpen bij het opsporen van vijf kinderen die zoek raakten. In samenwerking met handhavers van de gemeente en Scorpions Security zijn ze alle vijf weer met hun ouders herenigd.

Inbraak

De werkzaamheden van de reddingsbrigade zijn gehinderd door een inbraak in de post bij de Galderse Meren. Daar is een buitenboordmotor gestolen, 'waardoor de lifeguards enkele dagen niet optimaal toezicht konden houden'. Dat heeft niet tot ernstige problemen geleid en intussen is er een nieuwe motor.

De Reddingsbrigade Breda heeft moeten woekeren met de personele bezetting. Om de roosters kloppend te krijgen is daarom regelmatig een beroep gedaan op de hulp van nabijgelegen brigades, zoals die van Moby Dick '72 uit Rijen.

Terugkijkend op het seizoen 2022, constateert de brigade: "Al met al hebben we het druk gehad."