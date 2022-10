In een woonwijk in Breda is dinsdagmiddag een bestelbus aangetroffen met daarin vermoedelijk drugsafval. Dat meldt de politie.

Er kwamen bij de hulpdiensten rond 14.15 uur meldingen binnen van geur- en stankhinder in de Karel Doormanlaan, wat dus uiteindelijk leidde naar de bus met het vermoedelijke drugsafval. De brandweer maakte het voertuig, een soort koelwagen, samen met de politie open en trof allerlei vaten en vuilniszakken aan. De straat werd voor onderzoek deels afgezet.