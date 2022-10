De zuidelijke rondweg in Breda stroomt weer vol. Omwonenden ergeren zich kapot en roepen om actie. "Verdere groei is geen optie."

Met meer dan 33.000 voertuigen die elke dag over de zuidelijke rondweg rijden, staat de teller weer op het niveau van voor de coronapandemie. Bovendien is het aantal vrachtwagens dat voor de verkeersader kiest in zes jaar tijd verdubbeld tot 350 per dag.

In een brief aan wethouder Daan Quaars (Stedelijke Ontwikkeling, VVD) en de gemeenteraad zet de Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg Breda de zaken op een rijtje: uit de laatste cijfers blijkt dat het wéér drukker is geworden op de route tussen A16 en A27.

Volgens voorzitter Lawrence van Woensel is de toename van het verkeer het resultaat van 'bewust beleid': "De verdubbeling van het vrachtverkeer kan duidelijk worden toegeschreven aan de realisatie van onder andere veilingterreinen, Rithmeesterpark en Breepark in het zuiden van de stad."

Maximum van 30.000 voertuigen

De vereniging maakt zich al zo'n vijf jaar zorgen over het toenemende verkeer op de zuidelijke rondweg. Van Woensel herinnert de lokale politiek er aan dat Quaars eerder heeft laten weten 30.000 voertuigen per dag zo'n beetje het maximum zou moeten zijn.

In zijn brief schrijft Van Woensel daarom dat 'het verder laten toenemen van het verkeer boven die 30.000 geen optie is'.

Hij pleit namens de 'honderden gezinnen die op zeer korte afstand van de zuidelijke rondweg wonen' voor maatregelen om de constante groei een halt toe te roepen. Ook vraagt Van Woensel om specifieke actie om het vrachtverkeer terug te dringen, dat volgens hem 'onnodig' van de weg gebruikmaakt.