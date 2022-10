Bij een mishandeling in een eetgelegenheid in het centrum van Breda is eind juni een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op in zijn gezicht. Dat meldt de politie maandag.

Die is ruim drie en een halve maand later nog altijd op zoek naar de twee mannen die klappen uitdeelden en deelt daarom beelden van het duo in opsporingsprogramma Bureau Brabant. De mishandeling zelf is op de beelden niet te zien. Het ging op die regenachtige vrijdagavond 24 juni mis bij een eettentje aan de Vismarkt in Breda. Na de mishandeling gaan de daders ervandoor. Eerst rennend, dan lopend. "Uiteindelijk gaan ze de parkeergarage aan de Nieuwstraat in en verdwenen daar uit het zicht", weet de politie.