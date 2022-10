Twee fietsers (man en vrouw) zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Wilhelminasingel in Breda. Het vrouwelijke slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur. De gewonde man is door het ambulancepersoneel geholpen aan zijn verwondingen. De autobestuurder kwam met de schrik vrij.

Het is niet duidelijk wie er geen voorrang verleende. De politie doet daar onderzoek naar. De Wilhelminasingel is tijdelijk in de richting van de Vierwindenstraat afgesloten geweest.