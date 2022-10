De komst van een Van der Valk Exclusive hotel bij Breepark in Breda komt weer een stap dichterbij. Het stadsbestuur denkt dat er behoefte is aan extra hotelkamers, terwijl het hotel ook kan rekenen op ‘draagvlak uit de directe omgeving’.

Anderhalf jaar geleden lieten burgemeester en wethouders al weten dat ze wel voelen voor de bouw van een Van der Valk-hotel bij de afrit van de A27 bij Breepark.

Uit een brief die naar de raad is gestuurd blijkt dat het project ook echt haalbaar is. Daarom verleent het college formeel medewerking aan de bouw van het hotel dat maximaal 7 verdiepingen gaat tellen en zo'n 170 hotelkamers krijgt.

Uit een 'behoeftenonderzoek' dat is uitgevoerd door Van der Valk blijkt dat het hotel 'goed aansluit op de in Breepark aanwezige faciliteiten en evenementen die daar plaatsvinden'. 'Ook de uitvalsbasis aan de A27 draagt hieraan bij', aldus burgemeester en wethouders. Bovendien past het project binnen het hotelbeleid van de gemeente Breda.

Het is dan ook niet voor niets dat het stadsbestuur constateert dat het hotel 'een kwalitatieve toevoeging is op het huidige hotelbestand in de regio en het hogere segment zal bedienen'. Ook kwantitatief is er ruimte voor extra hotelkamers in dit segment, menen burgemeester en wethouders. 'En uit de omgevingsdialoog is gebleken dat het hotel op draagvlak uit de directe omgeving kan rekenen.'

Kostenverhaal

Ook belangrijk: de gemeente heeft een overeenkomst met Van der Valk getekend, waarin staat dat het 'gemeentelijke kostenverhaal verzekerd is'. Anders gezegd: de komst van het hotel gaat niet ten koste van de Bredase schatkist.