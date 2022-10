Wil jij je tuin vergroenen? Is een regenton wat voor jou? Of wil je weten welke vaste planten het best gedijen in een zonnige, droge tuin? Tijdens de Grote Groene Doemarkt zondag 9 oktober op Boerderij Wolfslaar krijgen bezoekers antwoord op al dit soort vragen.

Ook zijn er activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek, dat dit jaar het thema Gi-Ga Groen heeft. Er zijn meerdere voorleessessies voor jonge bezoekers tussen de strobalen en er is een kleine tentoonstelling met boeken rondom het thema Natuur. Op de markt staan meerdere kramen, onder meer van lokale boeren die hun producten aanbieden. Ze laten ze bezoekers kennismaken met initiatieven en apps om lokaal eten thuis op tafel te krijgen. De markt is zondag van 10 tot 16 uur. Boerderij Wolfslaar is te vinden aan de Wolfslaardreef 95 in Breda. De entree is gratis.