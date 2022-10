In de Grote Kerk in Breda vindt op zaterdag 12 november een concert plaats dat door de Stichting Classic Night Concerts speciaal is bedoeld voor mantelzorgers.

Het concert wordt tijdens de Week van de Mantelzorg verzorgd door sopraan Annemarie de Jong en haar instrumentaal ensemble Passione. Dat bestaat uit instrumentalisten uit diverse Nederlandse orkesten. Volgens de organisatoren wordt de avond gevuld met een 'voor elk wat wilsrepertoire: het programma kent vaart en afwisseling en bestaat uit instrumentale stukken, solopartijen, ensemble- en koorstukken, duetten, kwartetten en musicalliedjes. Voor iedere mantelzorger zijn twee gratis kaartjes beschikbaar. Aanmelden kan bij www.stib-breda.nl/concert. Losse kaartjes zijn ook te koop voor niet-mantelzorgers voor 17,50 in de voorverkoop of voor 20 euro aan de deur. Info:www.stichtingclassicnightconcerts.nl De aanvang is om 19.45 uur.