Een auto is woensdagavond in brand gevlogen aan de Toelstrastraat in Breda. De oorzaak is vermoedelijk een technisch mankement.

De brand ontstond rond 22.20 uur. Het vuur begon aan de voorzijde van de auto, onder de motorkap. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar de auto is desondanks vrijwel volledig uitgebrand. De exacte oorzaak moet nog worden vastgesteld.