Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand. Door de autobrand op de parkeerplaats aan de Klaverweide in Breda raakte ook een camper beschadigd.

Een auto vloog rond 4.00 uur door onbekende oorzaak in brand. De brandweer rukte met spoed uit, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De camper raakte ook zwaar beschadigd door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda