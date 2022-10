Café 't Hijgend Hert in Breda staat te koop. Het befaamde muziekcafé aan de Pasbaan waar grootheden als Chet Baker, Toots Tielemans en Dexter Gordon optraden, blijft ondertussen gewoon open.

't Hijgend Hert werd 53 jaar geleden geopend door Adje en Fritz 'de Ritz' van Katwijk. Het café met de zeshoekige bar werd gevestigd in de vroegere koetshuis van hotel De Kroon aan de Pasbaan. 't Hijgend Hert groeide uit tot een muziekcafé.

De stichting Modern Jazz met Joop Hendriks haalde wereldsterren naar Breda als Toots Tielemans, Dexter Gordon, Rita Reys en Monty Alexander. In 1987 gaf Chet Baker er een concert dat volgens de bezoekers 'fantastisch was'. Ook talloze Bredase orkesten, popbands, acts met wereldmuziek en salsa waren er geregeld te zien. Na het overlijden van vader Frits nam Marcus van Katwijk de zaak over. Het café blijft open tot er een koper is gevonden.