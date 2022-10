Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de bocht gevlogen en in het water terechtgekomen aan de Westerhagelaan in Breda. De inzittenden waren na het ongeluk nergens meer te bekennen.

Bij aankomst van de brandweer was de auto leeg. Zaterdagochtend heeft de brandweer geprobeerd de auto uit het water te hijsen. Een brug die naar een hoogspanningsmast loopt is volledig vernield door het ongeluk. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is. De politie zoekt de inzittenden. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda