De politie heeft dinsdag 1350 kilo cocaïne aangetroffen in een container achterop een vrachtwagen in Rotterdam-IJsselmonde. De straatwaarde bedraagt maar liefst bijna 100 miljoen euro. De vrachtwagenchauffeur, een 45-jarige man uit Breda, is aangehouden.

De politie kwam de vrachtwagen op het spoor, nadat het camerasysteem langs de snelweg een verdacht voertuig signaleerde. Agenten besloten de vrachtwagen te volgen, totdat deze aankwam bij een loods in Rotterdam-IJsselmonde. Daar controleerden zij de papieren van de 45-jarige bestuurder en de lading van de vrachtwagen. Al snel bleken er drugs te zijn verstopt in de container achterop het voertuig. Het ging om 1350 kilo cocaïne, met een straatwaarde van ruim 100 miljoen euro.

Een 36-jarige Rotterdammer die aanwezig was in de loods, is ook aangehouden. Beide verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van de invoer van en handel in verdovende middelen. Ze blijven beiden veertien dagen langer vastzitten. Het HARC-team heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het is de tweede keer in een korte tijd dat de politie een grote hoeveelheid cocaïne aantreft in een container op een vrachtwagen. Zaterdag nog ontdekten agenten in Barendrecht ruim 1822 kilo cocaïne in een zeecontainer op een vrachtwagen. De vrachtwagen werd naar aanleiding van een tip van de snelweg gehaald en gecontroleerd. Toen agenten de deuren van de zeecontainer openden, vielen honderden blokken cocaïne op straat. De straatwaarde bedroeg 191 miljoen euro. De bestuurder, een 28-jarige Roemeen, is hierbij aangehouden.